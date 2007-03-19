Нафтогаз зібрався вирівняти баланс в RosUkrEnergo

НАК "Нафтогаз України" наполягатиме на входженні представників компанії в координаційну раду RosUkrEnergo AG (Швейцарія), яка є ексклюзивним постачальником природного газу в Україну.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН в інтерв`ю газеті "Коммерсант-Украина".

"Це питання перебуває в стадії опрацювання, і я не готовий зараз відповісти, коли ми ввійдемо і хто саме буде нашим представником в координаційній раді RUE. Це необхідно робити, і ми на цьому наполягатимемо, готовий заявити вже зараз", – сказав Є.БАКУЛІН.

При цьому він додав, що "спочатку НАК була представлена в координаційній раді RUE, і це дозволяло при виробленні компанією рішень враховувати інтереси України. "Нафтогаз" повинен бути представлений в цьому органі зараз і повинен бути представлений весь цей час. Для нас принципово вирівняти баланс інтересів у цьому питанні".

Як повідомляв УНІАН, у липні 2004 року дочірні компанії "Газпромбанку" (Росія) і Raiffeisen (Австрія) створили RosUkrEnergo з реєстрацією в Швейцарії для поставок туркменського газу в Україну до 2028 року.

2 лютого 2006 року НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo створили спільне підприємство ЗАТ "УкрГаз-Енерго" для поставок газу в Україну.

50% компанії RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% - українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

З 1 січня 2006 року RosUkrEnergo є ексклюзивним постачальником природного газу в Україну.