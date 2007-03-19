Синоптики прогнозують поступове підвищення температури

Завтра в Україні дощі та грози очікуються лише вдень на крайньому заході, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями, окрім східних областей, пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на заході до 10°, у східних областях близько 0°; вдень 12-17° тепла, на узбережжі морів 6-11° тепла; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

21-22 березня у західних областях хмарна погода; часом дощ (у Карпатах мокрий сніг та дощ, 21 березня вночі місцями сильні опади), окремі грози; температура 21 березня вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, 22 березня вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише вдень 22 березня у південних (крім Запорізької), Вінницькій та Кіровоградській областях часом дощ, місцями гроза; температура вночі 3-8° тепла (у східних областях місцями 0-2° морозу), вдень 21 березня 12-17° тепла, 22 березня 10-15°, у Криму до 18°; на узбережжі морів 8-13° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с.

23-24 березня - невеликі та помірні дощі, у Карпатах дощ з мокрим снігом, у східних, а 24 березня і у північних та центральних областях без істотних опадів, температура вночі 1-7° тепла, у східних областях та у Карпатах місцями 0-2° морозу; вдень 7-13° тепла, у східних, а 23 березня і у західних областях 3-9° тепла.

25-29 березня - без опадів, лише 25 березня в Криму, вдень 27 березня у східних областях, а 28 березня на Лівобережжі невеликі дощі (вночі 28 березня у східних областях місцями з мокрим снігом).

Температура 25 березня істотно не зміниться, 26-28 березня у північних та східних, 27 березня і у центральних, а 28-29 березня в Україні (крім Закарпаття та Криму) зниження температури вночі до 3° тепла - 3 морозу, вдень до 4-9° тепла, лише у західних областях, а 29 березня у західній половині 6-12° тепла.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

21-22 березня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 21 березня 12-17°, 22 березня 10-15°.

23-24 березня - без істотних опадів, лише вночі 23 березня невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.