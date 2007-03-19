Убитий під Києвом росіянин виявився охоронцем Макса Бєшеного

Один з двох убитих у Київській області росіян, Андрій Харчишин, виявився колишнім начальником охорони російського підприємця Максима Курочкіна, який в даний час знаходиться в київському СІЗО, пише газета "Коммерсант". Правоохоронні органи ці вбивства, що були скоєні 17 березня, пов`язують з конфліктом навколо дніпропетровського ринку "Озерка", який був захоплений в жовтні 2006 року.

Нагадаємо, Максим Курочкін, якого називають Максом Бєшеним, був заарештований після прильоту до Києва 20 листопада 2006 року. Про візит його начебто попросив російський бізнесмен і директор "Озерки" Володимир Воробйов для вирішення конфлікту навколо ринку. У грудні минулого року Воробйов був убитий.

У МВС України заявили, що один з убитих у Київській області росіян якраз "був затриманий співробітниками міліції під час спроби силового захоплення ринку". "Коммерсант" вважає, що йдеться саме про Андрія Харчишина, якого затримували в Дніпропетровську в листопаді минулого року.

За даними видання, після свого арешту Курочкін передав Андрію Харчишину право розпоряджатися своїми фінансами. Самого Курочкіна, який є президентом так званого "Російського клубу", на Україні звинувачують у здирництвах. Нагадаємо, Харчишин і ще двоє чоловік були розстріляні у власній машині біля села Плюти в Обухівському районі Київської області.

Конфлікт між "Центральним ринком" і ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок" триває з лютого 2005 року. 30 жовтня минулого року двісті чоловік спробували захопити "Озерку", проте адміністративну будівлю ринку міліціонерам вдалося відстояти.

Лента.ру