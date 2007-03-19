Янукович розповів Ющенку про таку і не таку статистику
Прем`єр закликав до об`єктивності
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відкидає звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА у необ’єктивності статистичних даних розвитку економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час політичних консультацій у Секретаріаті Президента.
«Для того, щоб робити висновки, наприклад, як працює виконавча влада, як працює уряд, якщо ця тема сьогоднішнього дня, то це не той стіл, який може зробити ці висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, підведення підсумків розвитку економіки України у 2006 році відбудеться на засіданні уряду в середу, 21 березня.
«Ми будемо там говорити все те, що відбулось у 2006 році, будемо робити висновки, як не повторити тих помилок, які відбулись у 2006 році, у тому числі й уряду, який працював у першому півріччі (йдеться про уряд Юрія ЄХАНУРОВА – УНІАН) і в другому півріччі», - додав прем’єр.
В.ЯНУКОВИЧ закликав до об’єктивної та справедливої оцінки діяльності уряду. «Тому я відкидаю будь-які спроби казати про те, що статистика у нас не працює чи вона не така. У когось вона була така, а у когось – не така. Чому коли вона була така – відбулось таке падіння економіки, чому комусь хочеться бути, як кажуть, білим і пухнастим, а когось ображати?» - поцікавився він.
Керівник уряду закликав учасників політичних консультацій зняти питання про оцінку діяльності уряду з розгляду на сьогоднішніх політичних консультаціях.
«Якщо почнеться обмін (образами – УНІАН), це не дасть позитиву, і тоді круглий стіл не має ніякого сенсу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.