Янукович розповів Ющенку про таку і не таку статистику

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відкидає звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА у необ’єктивності статистичних даних розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час політичних консультацій у Секретаріаті Президента.

«Для того, щоб робити висновки, наприклад, як працює виконавча влада, як працює уряд, якщо ця тема сьогоднішнього дня, то це не той стіл, який може зробити ці висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, підведення підсумків розвитку економіки України у 2006 році відбудеться на засіданні уряду в середу, 21 березня.

«Ми будемо там говорити все те, що відбулось у 2006 році, будемо робити висновки, як не повторити тих помилок, які відбулись у 2006 році, у тому числі й уряду, який працював у першому півріччі (йдеться про уряд Юрія ЄХАНУРОВА – УНІАН) і в другому півріччі», - додав прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ закликав до об’єктивної та справедливої оцінки діяльності уряду. «Тому я відкидаю будь-які спроби казати про те, що статистика у нас не працює чи вона не така. У когось вона була така, а у когось – не така. Чому коли вона була така – відбулось таке падіння економіки, чому комусь хочеться бути, як кажуть, білим і пухнастим, а когось ображати?» - поцікавився він.

Керівник уряду закликав учасників політичних консультацій зняти питання про оцінку діяльності уряду з розгляду на сьогоднішніх політичних консультаціях.

«Якщо почнеться обмін (образами – УНІАН), це не дасть позитиву, і тоді круглий стіл не має ніякого сенсу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.