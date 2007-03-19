В Ялті міліція піймала сексуального маніяка

У Ялті (Крим) правоохоронці затримали сексуального маніяка, на рахунку якого кілька злочинів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) Головного управління МВС України в АРК, минулої неділі ялтинські міліціонери одержали інформацію про те, що на території Алупкінської школи-інтернату знайдена дівчина, яка перебуває у несвідомому коматозному стані, з черепно-мозковою травмою. Встановити особу постраждалої відразу не вдалося, оскільки про зникнення дівчини ніхто з друзів і родичів не заявляв. Через кілька годин міліціонерам стало відомо, що 22-річна жителька Алупки, попрощавшись із подругою близько години ночі, поверталася додому, проте до квартири так і не дійшла.

За словами начальника кримінальної міліції Ялтинського міського управління МВС Анатолія ДОВГОПОЛА, вже наступного дня вдалося одержати першу оперативну інформацію про можливого підозрюваного. Впродовж всього наступного дня після споєння злочину було перевірено 20 чоловік. "Працювати доводилося дуже обережно, оскільки зловмисник міг виявитися іногороднім і, дізнавшись про те, що правоохоронці "напали" на його слід, зникнути будь-якого моменту", - повідомляє кримська міліція. До закінчення наступного дня підозрюваний (23-річний місцевий житель) був затриманий. Всупереч всім очікуванням співробітників міліції молода людина виявилася зразковим сім`янином - працює в будівельній компанії, раніше ніколи не мав проблем із законом.

Під тиском речових доказів і показань свідків підозрюваний у скоєному зізнався і нітрохи не розкаявся. Крім того, в ході розшукових заходів були відпрацьовані версії про причетність ялтинця до двох інших злочинів, які було скоєно аналогічним способом у лютому і серпні 2005 року. Своєї прямої участі чоловік не тільки не став заперечувати, але й охоче зізнався у скоєнні ряду інших злочинів. "Розказуючи про свої злочини, він не виказував жалю щодо скоєного, поводився спокійно, а згадувати про подробиці скоєних ним лиходійств йому було навіть приємно", - повідомив А.ДОВГОПОЛ.

Прокуратурою Ялти порушена кримінальна справа і проводиться документування злочинних дій сексуального маніяка.