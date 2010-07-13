АМК: як роумінг може бути дорожчим, ніж міжнародний дзвінок?

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає, що вартість послуг роумінгу, які надають операторів мобільного зв`язку, є завищеною.

Про це заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів голова комітету Олексій КОСТУСЄВ, повідомили УНІАН в прес-службі АМКУ.

О.КОСТУСЄВ повідомив, що комітет займається вивченням даного питання. Зокрема, комітет зробив офіційні запити мобільним операторам з вимогою надати вичерпну інформацію про формування вартості роумінгу.

«Питання вартості роумінгу є дуже складним, оскільки тут залучено кілька держав. Це дослідження Антимонопольний комітет веде спільно з російськими і казахськими колегами. Вони почали цим питанням займатися раніше, і, за даними російських фахівців, вартість роумінгу завищена в п`ять разів. Ми не можемо зрозуміти, як вартість роумінгу може бути вище за вартість міжнародного дзвінка. Це нонсенс», – сказав О.КОСТУСЄВ.