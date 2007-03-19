Під землею після вибуху залишилися англійські фахівці та керівники шахти

Кілька британських фахівців і четверо представників керівництва шахти "Ульянівська" спустилися під землю незадовго до вибуху. Як розповів начальник управління по зв`язках з громадськістю адміністрації Кемеровської області Сергій Черемнов, у момент вибуху під землею опинилися головний інженер, заступник директора з виробництва, начальник ділянки і головний механік "Ульянівської".

Російські фахівці демонстрували представникам іноземної фірми, як діє апаратура системи виявлення газу. "На жаль, ніхто з них на поверхню не піднявся", - констатував Черемнов.

Тим часом губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв розповів агентству ІТАР-ТАРС, що в понеділок на шахті мав відбутися пуск "новітньої англійської системи забезпечення безпеки ведення гірничих робіт під землею".

Нагадаємо, всього в момент аварії на шахті під землею перебували 200 людей. За останніми даними, в результаті вибуху загинули не менше 75 з них, 42 поки вважаються зниклими без вісті, 83 вдалося врятувати. Тіла загиблих поки що залишаються під землею, оскільки рятувальники переважно зосереджені на пошуку живих.

Вибух на шахті "Ульянівська" стався вранці. За попередніми даними, причиною вибуху метану був обвал породи основної крівлі.

Лента.ру