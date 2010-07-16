Експерт: Кабмін попросить у МВФ дозволу покрити бюджетний дефіцит

Кабінет міністрів України попросить у Міжнародного валютного фонду (МВФ) дозвіл використати, як мінімум, 2 млрд. доларів із отриманих у 2010 році коштів на покриття бюджетного дефіциту.

Таке припущення висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, Україна отримає від МВФ у 2010 році 5 млрд. доларів, а надходження першого траншу є найімовірнішим у серпні.

Економіст нагадав, що останнє засідання Ради директорів МВФ по Україні відбулося рік тому, 28 липня 2009 року. Результатом того засідання було надання Україні третього траншу в розмірі 3,3 млрд. доларів у рамках попередньої програми stand-by, підписаної в 2008 році. Той транш став останнім, отриманим Україною від МВФ до цього часу, оскільки пізніше президентські вибори й відсутність досягнень в економічних реформах призупинили співпрацю країни з Фондом.

Як зазначив О.БЛІНОВ, на даний момент немає офіційного підтвердження від МВФ про те, що Рада директорів розглядатиме питання України 28 липня 2010 року. Проте Україна дійсно має високі шанси незабаром отримати від МВФ кредит на суму 15 млрд. доларів (за поточним обмінним курсом).

Економіст підкреслив, що «Верховна Рада в оперативному штампувальному режимі прийняла багато законів, потрібних МВФ, зокрема зміни до держбюджету-2010, спрямовані на скорочення дефіциту до 5% ВВП, а уряд днями оголосив про підвищення з 1 серпня цін на газ для населення й підприємств комунальної теплоенергетики на 50%».

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що в уряді сподіваються, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня.

Віце-прем`єр зазначив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що на засіданні Кабінет міністрів схвалив меморандум про продовження співпраці з МВФ.