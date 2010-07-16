Кабмін дав гроші на будівництво Дарницького мосту

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням N1376-р від 7 липня ц.р. виділив із Стабілізаційного фонду 625 млн. грн. на будівництво залызнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві і доручив ряду банків розглянути питання кредитування Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) на 370 млн. грн. під це будівництво.

Текст документа розміщений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, Національному агентству з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи зфутболу в 2012 році виділяється 625 млн. грн. із Стабфонду для будівництва вказаного моста, зокрема в червні – 100 млн. грн., в липні – 200 млн. грн., в серпні – 175 млн. грн., у вересні – 150 млн. грн.

При цьому ВАТ "Державний ощадний банк України", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", акціонерному комерційному банку "Київ", "Родовід Банку" і акціонерному банку "Укргазбанк" доручено розглянути впродовж 30 робочих днів питання щодо можливості надання ПЗЗ кредитів на загальну суму 370 млн. грн. з терміном погашення до 31 грудня 2011 року і процентною ставкою не більше 15% річних для будівництва даного моста. Міністерству фінансів доручено забезпечити контроль за наданням кредитів.

Національному агентству з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012, Міністерству фінансів і Міністерству економіки доручено під час підготовки проекту державного бюджету України на 2011 рік передбачити витрати на погашення ПЗЗ кредитів, наданих відповідно до п. 2 цього розпорядження, і сплату відсотків за ними.

Також Кабмін погодився з пропозицією Міністерства транспорту і зв`язку України щодо можливості включення в зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва цього моста (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця витрат, пов`язаних із сплатою відсотків за вищезгаданими кредитами, наданими ПЗЗ.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року з держбюджету на казначейський рахунок Південно-Західної залізниці надійшли 100 млн. грн. на будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві. Ці кошти будуть використані для часткового погашення кредиторської заборгованості перед підрядними організаціями.

Нагадаємо, в 2011 році планується повністю завершити будівництво мостового переходу та організувати двосторонній автомобільний рух.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного моста через Дніпро в Києві розпочалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів змінювалися.

Згідно з проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій – 35 км, автомобільних підходів – 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста – 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького моста і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-Західна залізниця. Будівництво моста веде компанія «Планета-Міст».