Ще одного посадовця Мінприроди впіймали на хабарі

Співробітники столичної міліції затримали за хабар начальника одного з відділів Департаменту екологічного контролю та безпеки Міністерства охорони навколишнього середовища України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Посадовець (1979 року народження) був затриманий сьогодні, 16 липня, біля будівлі Мінприроди під час передачі йому хабара.

Чиновник вимагав у підприємця 5 тис. дол. за «послуги» з надання дозвільної документації.

Матеріали передано до прокуратури. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за статтею «хабарництво».

Як повідомлялося, 1 червня Генеральна прокуратура спільно з СБУ затримала під час одержання хабара в особливо великих розмірах заступника міністра охорони навколишнього середовища України Бориса ПРЕСНЕРА.

Після цього Кабінет міністрів звільнив чиновника з посади.