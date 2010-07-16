Ще одного посадовця Мінприроди впіймали на хабарі
Міляція затримала під час передачі
Співробітники столичної міліції затримали за хабар начальника одного з відділів Департаменту екологічного контролю та безпеки Міністерства охорони навколишнього середовища України.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.
Посадовець (1979 року народження) був затриманий сьогодні, 16 липня, біля будівлі Мінприроди під час передачі йому хабара.
Чиновник вимагав у підприємця 5 тис. дол. за «послуги» з надання дозвільної документації.
Матеріали передано до прокуратури. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за статтею «хабарництво».
Як повідомлялося, 1 червня Генеральна прокуратура спільно з СБУ затримала під час одержання хабара в особливо великих розмірах заступника міністра охорони навколишнього середовища України Бориса ПРЕСНЕРА.
Після цього Кабінет міністрів звільнив чиновника з посади.