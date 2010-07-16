«ТАСКО-експорт» стане ДП «Укрспецекспорту»

Державне підприємство «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт» буде перетворене на дочірнє підприємство Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт».

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня п. р. розміщено на сайті Верховної Ради.

Згідно з розпорядженням, з пропозицією про перетворення «ТАСКО-експорт» до Кабміну звернулися Міністерство промислової політики і «Укрспецекспорт». Кабмін доручив Мінпромполітики провести реорганізацію «ТАСКО-експорт» у 3-місячний термін. Ставши дочірнім підприємством «Укрспецекспорту», «ТАСКО-експорт» збереже статус юридичної особи та профіль своєї діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію пункту 1 постанови уряду про розширення прав державного спецекспортера «ТАСКО-експорт» стосовно здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

У документі зазначається, що Кабінет міністрів України 19 серпня 2009 року видав постанову № 878, пунктом 1 якої суттєво розширено права державного підприємства «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт» (м.Київ) щодо здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Таке рішення Кабміну, на думку Президента, не відповідає основним принципам державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного експортного контролю, створює передумови для витоку державної таємниці та порушення міжнародних зобов`язань України, пов`язаних із нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння, а тому становить загрозу національній безпеці України.

Відтак, зазначена постанова уряду не відповідає частині першій статті 17 Конституції України, за якою забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави, та статті 18 Основного Закону щодо спрямування зовнішньополітичної діяльності України на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Довідка УНІАН. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 35 від 7 лютого 2001 року зараз повноваження на реалізацію на внутрішньому ринку військового майна, яке є придатним для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, та надлишкового майна Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, включеного до затверджених переліків військового майна, яке пропонується до відчуження, мають дочірні підприємства державної компанії «Укрспецекспорт»: Державне підприємство «Укроборонсервіс», Державна спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес», Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» , Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт», Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт».

У липні 2008 року Кабінет Міністрів України розширив повноваження підприємства «ТАСКО-експорт» для здійснення експорту. Як заявив тоді міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, підприємство отримало дозвіл на експорт усього обсягу виробленого в Україні озброєння. Раніше ДП «Зовнішньоторговельна фірма «ТАСКО-експорт» здійснювало експорт, імпорт військових вибухових речовин, боєприпасів та їх елементів.