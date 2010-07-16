Глава УГКЦ: суверенітет - не політичний атрибут, а духовне явище

Наша надія на краще майбутнє може мати підстави лише тоді, коли ми будемо готові захищати свою свободу як Божий дар, дотримуючись святого Господнього Закону.

На цьому наголосив у своєму зверненні до вірних Української Греко-Католицької Церкви та до всіх людей доброї волі з нагоди 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України глава УГКЦ Блаженніший Любомир (ГУЗАР).

Як зазначено у зверненні, «Господь благословляв нас у міру того, як ми старалися виконувати Його святу волю. Як це розуміти? Прекрасну науку дають нам книги Старого Завіту, а особливо книга Второзаконня, у якій сказано, що Господь Бог, після того як вивів вибраний народ з неволі і дав Йому свій Закон, обіцяв ним опікуватися, за умови, що він дотримуватиметься цього Закону. Отже, ми втішатимемося справжньою свободою, як чітко вказано у святих книгах, якщо будемо непохитні у своїй вірності Божому Законові. Відповідальність за наше майбутнє лежить на нас. Цього не можна легковажити!».

Блаженніший ЛЮБОМИР підкреслив, що «ми звикли сприймати поняття суверенітету як суто політичний атрибут незалежної держави. Однак, проаналізувавши історію нашого народу, її складний шлях, можемо справедливо поглибити його значення». «Суверенітет за своєю суттю є станом душі, який проявляється в усвідомленні власної гідності, у розумінні та шануванні своєї історії, культури та мови, у відповідальності за рідну землю та за благо свого народу і готовності його захищати», – йдеться у зверненні.

У документі зазначено, що Державний Комітет у справах національностей та релігій, виконуючи доручення Кабінету міністрів про відзначення 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України, звернувся до Церков і релігійних організацій з проханням молитовно відзначити цю подію. «Цей заклик є для нас дуже важливим, бо поширює цю державну подію за межі світської сфери на релігійну площину і, з одного боку, робить її ланкою довгого історичного процесу становлення духовної ідентичності нашого народу, а з другого – дає змогу дивитися з оправданою надією в майбутнє», – зауважує Блаженніший ЛЮБОМИР.

Як зазначає Першоієрарх греко-католиків, на літній період припадають також інші важливі для нашої держави і народу святкування. Глава УГКЦ нагадує, що у липні ми святкуємо дні пам’яті святих рівноапостольних Володимира і Ольги, а в серпні – святих страстотерпців князів Бориса і Гліба, а також саме Хрещення наших предків, яке, згідно з давнім переказом, відбулося у місяці серпні і 1020-ліття якого ми лише недавно згадували.

«Ці відзначення пов’язують нас зі світлою добою розквіту Київської Русі, а також повертають нас ще далі – до часів князя Аскольда, чи навіть до сивої давнини, коли 20 століть тому святий священномученик Папа Климентій І проповідував євангельську науку на наших землях (його чесні мощі до сьогодні зберігаються в Києво-Печерській лаврі). Цей ланцюг з далекого минулого – це не тільки згадка про історичні події, які можна використовувати для світських і політичних інтерпретацій, а й свідчення формування нашої духовної самобутності, що нею ми донині живемо», – сказано у зверненні.

Блаженніший Любомир зауважив, що у літні місяці ми згадуємо не лише про події релігійного характеру в історії нашого народу. До нас промовляє також історія нашої сучасної держави - День конституції, День суверенітету, День Незалежності: «Їх, як усе інше в нашому житті, можна відзначити суто зовнішніми політичними заходами. Проте вони також можуть стати для нас моментами глибокої духовної задуми і щирої молитви, настанови виконувати Божий Закон, бути Його народом, щоб Він був нашим Богом. Бо «щасливий той народ, Господь якого Бог!», – наголосив Блаженніший ЛЮБОМИР.