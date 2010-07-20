Прикордонники вилучили велику партію контрабандних весільних суконь

Велику партію весільних суконь та весільних аксесуарів виявили і вилучили прикордонники Сумського прикордонного загону.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, 15 торбин з весільним вбранням співробітники відділу прикордонної служби «Шалигіне» імені Петра Калнишевського виявили за кількасот метрів від кордону неподалік села Старикове у Глухівському районі Сумської області.

Весільні сукні, матерію і весільні аксесуари прикордонний патруль виявив під час перевірки місць можливого накопичення товарів для подальшого незаконного переміщення через кордон у прикордонній лісосмузі. Деякий час прикордонники чекали господаря торбин, але він так і не з’явився.

Виявлені понад 150 весільних суконь, 31 рулон матерії для виготовлення фати і 240 готових виробів, весільні квіти, рукавички та інші аксесуари передано митникам. Вартість буде визначено згодом.