Прокуратура Криму виявила численні порушення в ДАІ

Прокуратура Криму в червні 2010 року провела перевірку дотримання законодавства посадовцями Державтоінспекції автономії, в результаті якої виявлено численні порушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, наглядове відомство зажадало від ДАІ навести лад у відповідній базі даних, де необгрунтовано числяться порушниками правил дорожнього руху тисячі кримчан.

Зокрема, встановлено, що інформація про сплату штрафів чи про відміну за скаргою заявника раніше ухваленого рішення про притягнення до адміністративної відповідальності вноситься до бази не вчасно або не вноситься взагалі. Таким чином, "чисті" перед законом громадяни безпідставно числяться в "чорному" списку і їм виставляються необгрунтовані рахунки.

Крім того, прокурори нарахували 13,5 тис. постанов, які з тих чи інших причин було повернуто автоінспекції виконавчою службою. Враховуючи, що терміни виконання за ними закінчилися, ці документи не мали ніякої сили і підлягали скасуванню. Проте, натомість, постанови були в базі даних і при проходженні реєстраційних процедур за ними з людей стягувалися штрафи. Вибіркові перевірки підтвердили сплату 20 тис. грн. за "простроченими" постановами.

Порушення також виявлені при виконання постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді арешту і позбавлення права управління транспортним засобом, при приміщенні автомобілів на штрафмайданчик, при розгляді скарг громадян на постанови про залучення до адмінвідповідальності.

Перераховані порушення увійшли до подання про усунення порушень закону і притягненні до відповідальності винних, внесеного прокуратурою АРК на ім`я начальника управління ДАІ Криму. За результатами його розгляду до відповідальності притягнуто 7 посадовців УДАІ. В цілому під час здійснення нагляду за діяльністю ДАІ в першому півріччі 2010 р. у Криму притягнуто до відповідальності 38 чоловік.