Добкін вважає, що Аваков так і не став губернатором

Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН вважає, що виведення його зі складу колегії Харківської облдержадміністрації загострює ситуацію в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар М.ДОБКІНА з приводу виведення його зі складу колегії ХОДА розміщений на веб-сайті Харківської міськради.

«Цинізм і боягузтво пана АВАКОВА, котрий називає себе губернатором Харківської області, дозволяє йому приймати кулуарні рішення, які загострюють ситуацію в регіоні», - сказав М.ДОБКІН.

За словами міського голови, «півторамільйонний Харків тепер не буде представлений на засіданнях колегії, що поліпшить самопочуття АВАКОВА, який не бажає слухати конструктивну критику на свою адресу».

«Мої слова про те, що АВАКОВ так і не став губернатором, - сказав М.ДОБКІН, - вже вкотре підтверджуються».

Як повідомляв УНІАН, Харківський міський голова М.ДОБКІН був виведений зі складу колегії Харківської облдержадміністрації за розпорядженням голови облдержадміністрації А.АВАКОВА. Розпорядження підписане 16 березня ц.р.

Про розпорядження офіційно було оголошено на засідання колегії у понеділок, 19 березня.

Колегія є дорадчим постійно діючим органом при голові облдержадміністрації, членів якого, за згодою, призначає губернатор, пояснили в апараті ОДА.

Колегія розглядає на своїх засіданнях найважливіші питання соціально-економічного розвитку області, згідно з якими губернатор може видавати відповідні розпорядження.

Сьогодні до цього органу входять, зокрема, заступники губернатора, керівники силових структур, мери міст обласного підпорядкування, голови райдержадміністрацій, керівники профспілок, підприємств – всього 22 особи.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, причиною виведення М.ДОБКІНА зі складу колегії стала постійна неявка міського голови на її засідання.

Раніше А.АВАКОВ зробив офіційну заяву, що він не є прибічником різного роду інсинуацій і, зокрема, не коментуватиме образи, які виходять, як він вважає, від мера М.ДОБКІНА і розміщуються на офіційному вуб-сайті Харківської міськради.