Адвокати Луценка оскаржили порушення кримінальної справи

Адвокати колишнього міністра внутрішніх справ, лідера Громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА подали скаргу до суду на постанову слідчого про порушення кримінальної справи проти їхнього підзахисного.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило інформоване джерело з оточення Ю.ЛУЦЕНКА.

«Адвокатами Юрія Віталійовича подана скарга до Печерського суду на постанову слідчого про порушення кримінальної справи», - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Генеральна прокуратура порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч. 3 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, вчинені працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).