В УНІАН ”Антикримінальний вибір” розкаже, чию зброю знайшли на Печерську

О 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Для кого призначалася вибухівка та зброя, яку знайшли на Печерську?”.

Під час прес-конференції голова місцевого осередку ВГО “Антикримінальний вибір” у Київській області, депутат Бориспільської міської ради, голова фракції “Народна самооборона” Ярослав ГОДУНОК розкаже про події, що сталися 19 березня в офісі осередку ВГО “Антикримінальний вибір” у Київській області за адресою: Київ, бульвар Дружби Народів, 17а.

Раніше ця прес-конференція планувалася на 10.30.

Телефон: 240-64-93.