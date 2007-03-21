Неналежне ставлення до в’язнів уже обійшлося Україні у 60 тис. євро

Через неналежне утримання ув’язнених в установах виконання покарань Україна, станом на березень 2007 року, виплатила за рішеннями Європейського суду з прав людини понад 58,5 тис. євро. Про це повідомив Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Юрій ЗАЙЦЕВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, за словами Ю.ЗАЙЦЕВА, на сьогодні такі справи проти України взяті під особливий контроль з боку Комітету міністрів Ради Європи, який триватиме до повного усунення Україною не тільки конкретних порушень, а й першопричин, що визначають їх системний характер.

Серед порушень прав ув’язнених в Україні, які викликають тривогу європейських інституцій, Ю.ЗАЙЦЕВ назвав проблеми умов утримання засуджених, зокрема надання адекватної медичної допомоги та лікування, належного поводження з боку адміністрації установ виконання покарань до ув’язнених та осіб, що утримуються під вартою.

За словами Урядового уповноваженого, найбільшу сатисфакцію за рішенням Європейського суду – 26 тис. євро – Україна сплатила у 2005 році у справі "Невмержицький проти України". У цій справі було констатовано порушення прав заявника щодо умов утримання під вартою та позбавлення належного медичного лікування, а також щодо примусового годування заявника, що було застосовано у спосіб, який був кваліфікований Європейським судом як тортури.

Загалом, станом на березень 2007 року, через неналежні умови утримання під вартою Європейським судом з прав людини було винесено проти України 10 рішень, які набули статусу остаточних.

Ю.ЗАЙЦЕВ наголосив, що дана категорія скарг до Європейського суду є однією з найбільш поширеною після скарг на невиконання рішень національних судів.

За його словами, Україна має несприятливу перспективу як щодо розгляду їх Євросудом, так і щодо надходження нових скарг, оскільки в країні фактично не вирішуються причини, що призводять до появи подібних справ.