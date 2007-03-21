Погода на 22-26 березня

Завтра на заході України, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі, місцями сильні дощі, окремі грози, у Карпатах дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 10-15° тепла, у Криму до 18°, в західних областях та на узбережжі морів 6-11° тепла; у Карпатах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

23-24 березня - мінлива хмарність. 23 березня у західних областях дощі (у Карпатах та на Прикарпатті з мокрим снігом), вночі подекуди сильні опади, 24 березня у прикарпатських областях, а вдень у південній частині невеликий (у Криму помірний) дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у південній частині до 24 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях та у Карпатах місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних областях, а 24 березня і у південній частині 7-12°.

25-26 березня - без опадів, лише 25 березня в Криму дощі. Температура вночі 25 березня 0-5° тепла, 26 березня від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині до 7° тепла; вдень 7-13° тепла, 26 березня у східних областях 4-10°.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

23-24 березня - без опадів. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вранці та вдень 23 березня, вночі 24 березня пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

25-26 березня - без опадів. Температура вночі 25 березня 0-5° тепла, 26 березня від 3° морозу до 3° тепла вночі; вдень 7-12° тепла.