Міліція вирахувала середній розмір хабара

Правоохоронці Буковини вирахували, що середній розмір хабара у регіоні становить 15 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник відділу боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області Петро ПРОДАН. За його словами, з початку року в області було виявлено 29 фактів хабарництва, зокрема, 19 отримання хабара. Загалом, за даними П.ПРОДАНА, місцеві хабарники отримали за неповні 3 місяці 2007 року 123 тисячі гривень, „що, відповідно, в середньому, по 15 тисяч на одного корупціонера”.

При цьому П.ПРОДАН додав, що “тридцять випадків не віддзеркалюють реальну ситуацію з корупцією в області, оскільки ці злочини дуже складно виявляти й документувати”.

Водночас, він повідомив, що з початку року в Чернівецькій області вчинено 157 економічних злочинів, понад 54% з яких є тяжкими, задокументовано 88 посадових злочинів, 44 з яких - тяжкі та особливо тяжкі. За даними П.ПРОДАНА, до кримінальної відповідальності за економічні злочини у Чернівецькій області притягаються 128 осіб, в тому числі 52 керівника-посадовця та 60 матеріально відповідальних і фінансово-бухгалтерських працівників.

За попередніми даними, зазначив він, збитки від економічної злочинності в області перевищують 10 млн. грн.

За словами П.ПРОДАНА, фігурантами кримінальних справ про вчинення посадових злочинів є два депутати, п’ять митників, три податківця, два начальника районних відділів управління юстиції, державний виконавець, керівник районного відділу ГУМНС, два посадовці відділів земельних ресурсів, два сільських голови та один секретар сільської ради.