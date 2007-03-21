Янукович: будемо не боком йти вперед, як то кажуть, а назустріч

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає всі гілки влади до консолідації заради створення сильної держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час розширеного засідання уряду, присвяченого підсумкам соціально-економічного розвитку країни в 2006 році.

«Ми набагато більше сьогодні налаштовані на позитив, чим на якийсь негатив. Давайте залишимо все у минулому і будемо не боком йти вперед, як то кажуть, а назустріч: вітер - вітер, буря – буря, але ми повинні рухатися вперед крок за кроком, і цей рух має бути з чистим обличчям», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також закликав керівників всіх гілок влади відмовитися від будь-яких звинувачень і залишити їх у минулому. «Хай все це буде на рівні правоохоронних органів і законів. А політика має бути єдиною, і у неї має бути один-єдиний прапор – державний. Політика розвитку, підвищення добробуту громадян, створення сильної країни – такою повинна бути наша політика», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.