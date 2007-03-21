Ющенко: спецпідрозділ «Альфа» вміє не тільки стріляти, а й думати

На тренувальній базі спецпідрозділу СБУ «Альфа» цього року розпочнеться будівництво міжнародного антитерористичного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам з нагоди 15-річниці з дня заснування СБУ повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови цього відомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, СБУ планує цього року приступити до будівництва міжнародного антитерористичного центру на базі учбово-тренувального центру спецпідрозділу «Альфа» під Києвом.

«Закінчуються тендерні процедури, і ми в цьому році розпочнемо будівництво спеціальних засобів, споруд і відповідних майданчиків для підвищення і покращення тренування елітарного підрозділу «Альфа», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, зазначивши, що даний центр буде оснащено за європейськими стандартами.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, сьогодні за кордоном несуть службу 10 співробітників «Альфи», вони охороняють українське посольство в Багдаді.

Відповідаючи на питання журналістів, які стосувалися ситуації, що склалася останнім часом навколо правоохоронних органів і СБУ зокрема, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «В службі є не стільки апатія (про це в сьогоднішньому своєму виступі перед бійцями спецпідрозділу «Альфа» говорив Президент – УНІАН), скільки є розуміння і потреба в тому, щоб… ті суспільні очікування, які ми маємо на те, якою має бути роль СБУ, знайшли втілення в законодавчих рішеннях тощо».

Водночас В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив думку, що сьогодні «є необхідність державі фінансувати належно такі підрозділи (мається на увазі «Альфа» - УНІАН) і загалом службу».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний у необхідності реформування Служби безпеки України разом з іншими правоохоронними органами.

Про це глава держави заявив сьогодні під час відвідання з нагоди 15-ї річниці створення спецслужби навчального центру «Конча-Заспа» управління «Альфа» СБУ. Під час відвідання центру Президент ознайомився з основними елементами бойової підготовки співробітників спецпідрозділу “Альфа”.

У своєму виступі перед співробітниками СБУ та «Альфи» В.ЮЩЕНКО зазначив, що готовий підтримати всі кроки СБУ, спрямовані на її розвиток.

За словами В.ЮЩЕНКА, «етап становлення СБУ вже пройшла», зайнявши чільне місце в системі забезпечення інтересів держави, і це «ніхто не ставить під сумнів».

«СБУ розвивалася синхронно разом з поступом країни. Як і вся держава, пережила непрості часи змін. Не всі з цих трансформацій пішли їй на користь», - зауважив Президент.

За його словами, сьогодні потенціал СБУ достатньо великий, про що, зокрема, свідчать результати протидії іноземним спецслужбам, активна участь СБУ в глобальних антитерористичних зусиллях.

Президент також наголосив, що СБУ перебуває «в полі постійної уваги суспільства та на перетині інтересів політичних сил». На його думку, стійкий імунітет проти будь-яких спроб незаконного використання спецслужби потрібен їй як самій, так і всій країні, тобто СБУ необхідно удосконалювати, і ці реформи потрібно проводити в руслі змін всієї правоохоронної системи. Інакше, переконаний глава держави, коефіцієнт корисної дії СБУ буде значно нижчим.

Він вважає, що стратегічний напрямок розвитку спецслужби визначить концепція її реформування. Опрацювання цього документу вже завершується.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що сьогодні СБУ необхідно захистити від внутрішніх суперечностей і «ознак професійної апатії». Також, на його думку, слід убезпечити спецслужбу від будь-яких спроб політичної, фінансової чи іншої залежності.

За його словами, СБУ в нинішніх пріоритетах України – це контррозвідка, припинення зазіхань на суверенітет і єдність держави, боротьба з тероризмом, інформаційно-аналітична робота тощо.

Говорячи безпосередньо про спецпідрозділ СБУ «Альфа», В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що це підрозділ, «який робить українську спецслужбу силовим органом». «І дуже важливо, що жодного разу бойова міць СБУ не була використана проти людей», - підкреслив Президент. «Це означає, що «Альфа» не лише бездоганно володіє зброєю і технікою, насамперед, - «Альфа» уміє думати», - додав він.

Наприкінці свого виступу В.ЮЩЕНКО зауважив, що головне завдання антитерористичних підрозділів - не допустити перетворення території України на майданчик для діяльності міжнародних терористичних мереж. На цьому напрямку роботи важливо об’єднати зусилля і координацію з підрозділами розвідки і контррозвідки, оперативно-технічними службами, прикордонниками.