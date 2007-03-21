Цього тижня Луценко не буде в Луганську... А де?

Прес-служба громадського руху «Народна самооборона» спростовує інформацію про те, що на цьому тижні лідер руху Юрій ЛУЦЕНКО відвідає Луганськ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Народної самооборони», керівник Луганського обласного відділення "Антикримінальний вибір", що входить до складу "Народної самооборони", Аліна ТОЛСТОВАТЕНКО повідомляє, що заява представника місцевої організації «Народної самооборони» Віктора ТКАЛИЧА про майбутній візит лідера «НС» Ю.ЛУЦЕНКА є помилковою. За її словами, дата візиту Ю.ЛУЦЕНКА в Луганськ поки що не визначена.

А.ТОЛСТОВАТЕНКО готова прокоментувати будь-яке питання щодо візиту Ю.ЛУЦЕНКА, оскільки саме вона компетентна в цьому питанні.

На поточний тиждень заплановані візити Ю.ЛУЦЕНКА в Житомир і Чернігів 23 і 24 березня відповідно.