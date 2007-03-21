Представник ООН констатує ”епідемію корупції” в Україні

Постійний представник Програми Розвитку ООН в Україні Френсіс О`ДОННЕЛЛ констатує, що ефективній реалізації проектів ООН в Україні перешкоджає "епідемія корупції".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.О`ДОННЕЛЛ заявив сьогодні в Донецьку під час засідання прес-клубу реформ.

"З одного боку, наші проекти дуже ефективні порівняно з іншими країнами. Проте, у цих проектів часто не той рівень впливу, який ми б хотіли бачити в цьому суспільстві. Часто це відбувається тому, що корупція в Україні має характер епідемії", - сказав Ф.О`ДОННЕЛЛ.

При цьому він висловив співчуття, що через корупцію в Україні "наші інституційні партнери не можуть достатньо ефективно провести свою діяльність".

Ф.О`ДОННЕЛЛ також вважає, що через корупцію страждають і фахівці-професіонали, які працюють в Україні. "Якщо цих професіоналів звільнити від гніту корупції, то вони зможуть вирішувати ті завдання, які ми здатні перед ними поставити", - відзначив Ф.О`ДОННЕЛЛ.

Він також нагадав, що місія ООН в Україні "розглядає свою діяльність тільки як каталізатор, який може стимулювати іншу діяльність".

"Ми створюємо умови, які, ми сподіваємося, потім зможуть розвивати інші організації і отримувати ресурси для цього. У цьому сенсі у нас достатньо високий рівень успішності в Україні, проте ми завжди хотітимемо дещо більшого", - уклав Ф.О`ДОННЕЛЛ.

В рамках Програми Розвитку ООН діє нова програма для України до 2010 року. Вона узгоджена з урядом України і передбачає діяльність в країні 13 агентств ООН. Це - програма розвитку України, програма охорони здоров`я, комісія для біженців, Міжнародна організація міграції, Міжнародний валютний фонд, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна організація праці і т.п.