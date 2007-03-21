Голова Луганської облради вручив Затуліну іменний годинник

Голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО сьогодні в Москві вручив іменний годинник за великий особистий вклад у розвиток взаємовідносин між Москвою та Луганською областю депутату Державної думи Російської Федерації Костянтину ЗАТУЛІНУ, який оголошений в Україні персоною нон-грата.

Про це повідомив депутат Луганської облради Родіон МІРОШНИК місцевому інформагентству "Восток.инфо".

Крім того, за словами Р.МІРОШНИКА, між головою Луганської облради В.ГОЛЕНКОМ та К.ЗАТУЛІНИМ досягнуто попередньої домовленості про можливе відкриття у Луганську відділення Інституту країн СНД, який очолює К.ЗАТУЛІН.

Відомий луганський правозахисник Микола КОЗИРЄВ в коментарі УНІАН зазначив, що нагородження К.ЗАТУЛІНА є хибним політичним кроком луганчан, оскільки це лише загострює проблему «Схід-Захід». На думку М.КОЗИРЄВА, керівництво делегації Луганської області перевищило свої повноваження з огляду на те, що К.ЗАТУЛІН є персоною нон-грата в Україні, і луганчани таким чином втрутилися у міждержавні відносини.