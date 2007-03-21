Голова Луганської облради вручив Затуліну іменний годинник
За вклад у розвиток відносин
|Костянтин ЗАТУЛІН
Про це повідомив депутат Луганської облради Родіон МІРОШНИК місцевому інформагентству "Восток.инфо".
Крім того, за словами Р.МІРОШНИКА, між головою Луганської облради В.ГОЛЕНКОМ та К.ЗАТУЛІНИМ досягнуто попередньої домовленості про можливе відкриття у Луганську відділення Інституту країн СНД, який очолює К.ЗАТУЛІН.
Відомий луганський правозахисник Микола КОЗИРЄВ в коментарі УНІАН зазначив, що нагородження К.ЗАТУЛІНА є хибним політичним кроком луганчан, оскільки це лише загострює проблему «Схід-Захід». На думку М.КОЗИРЄВА, керівництво делегації Луганської області перевищило свої повноваження з огляду на те, що К.ЗАТУЛІН є персоною нон-грата в Україні, і луганчани таким чином втрутилися у міждержавні відносини.