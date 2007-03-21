Багато галасу, але Луценко досі на волі

Лідер громадського руху "Народна самооборона" дав інтерв`ю телеканалу "1+1"

- Пане Юрію, багато галасу, але ви досі на волі. Схоже, на добре сплановану піар-кампанію, але важко припустити, що ви робите її вкупі із “донецькими”... Ви уже замовили соціологічне дослідження, наскільки зріс ваш рейтинг? Чи, може, вже маєте такі дані?..

- Ви знаєте, я ніколи не опікувався своїми рейтингами, бо інакше робив би багато речей по-іншому. Взагалі, людина, яка займається виключно відслідковуванням популярності, не робить те, що їй належить робити “по життю”. Я діяв за своїми переконаннями, і їх не міняю ні в опозиції, ні у владному кріслі, ні сьогодні, знову знаходячись серед людей. Ви знаєте, це не піар, бо, вибачте, коли трусять по всій Україні, всіх наших активістів, шукають у них вибухівку, зброю, коли навідуються серед ночі до рідних, знайомих, коли починають вилучати газети з кіосків, це не замовлений піар, це просто істерія сьогоднішньої влади, яка розуміє, що знаходиться при владі завдяки підкупу і брехні. І тому будь-які прояви організованого громадянства їй страшні. І вони в паніці починають повторювати те, на що вчилися в листопаді-грудні 2004 року.

- Пане Юрію, ваша речниця повідомила, що про вчорашній обшук на квартирі ви знали за два тижні. За цей час ви не виносили з квартири щось, що становить інтерес для слідства: якісь системні блоки, зброю?.. - Найперше, я знав про це не за два тижні, а за два дні. Бо прокуратура подала подання до Печерського суду 17-го числа, а прийшли до мене вчора...

- А за два дні нічого не виносили? - Ну, можна спитати у консьєржа, чи не вивозив я меблі, чи немає вільних простінків у моїй квартирі – слава Богу, там журналісти всю її побачили. Насправді, все це абсолютно надумані причини. Тут я хотів би зупинитися ось на якій деталі: дійсно, обшук проводився у мене майже законно (якщо не зважати, що не допустили адвокатів, не дали ознайомитися з постановою про порушення власне кримінальної справи), але питання в іншому: на якій підставі Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури. По фальшивим надуманим клопотанням. Бо... Прокурорські мене звинувачують мене в тому, що нібито один громадянин, нагороджений іменною зброєю надавав міліції, а можливо і Луценку, офісні меблі і комп’ютери. У мене є нотаріально завірена заява цього громадянина про те, що він ніколи нікому не надавав жодної матеріальної допомоги в МВС, а свідчив про це під тиском слідчих.

Друга позиція: вони шукали в мене ізраїльський паспорт – я їм в дверях пред’явив документ ізраїльського консула, в якому свідчиться, що номер, яким козиряє пан Кузьмін, ні одному громадянину не виданий, і я не є громадянином Ізраїлю.

І третя позиція: нібито я ухиляюсь від слідства. Я вчора, будучи у себе вдома отримав повістку і одразу прийшов до слідчих.

Тому всі три підстави, за якими суд прийняв рішення про обшук, були грубо фальсифіковані працівниками Генеральної прокуратури.

Але... Я хотів би сказати... Мова йде не про справу Луценка. Луценко знає свої права і буде їх захищати, але знаю сьогодні, що мова йде про тиск на всіх інакомислячих і інакодіючих, і на це розраховує нинішня влада. Тому я прекрасно усвідомлюю, що за мною зараз спостерігають всі ті, хто також хоче захищати свої переконання і дивиться на мене як на символ того, хто може дати вистояти при цих репресіях.

- Пане Юрію, питання до вас саме як до символа. От ви кажете зараз про політичний тиск. А фігурант однієї з резонансних справ, порушеної після Помаранчевої революції, колишній головний міліціонер Львівщини пан Сало, якщо пам’ятаєте... він назвав вас “творцем помаранчевого НКВС” і закидав вам політичні репресії. Спростуйте, якщо можете. - Що тут спростовувати? Будь-які такі заяви людини, яка знаходилася так довго в бігах, в міжнародному розшуку, і лише із зміною керівництва МВС з’явилася сюди знову, намагаючись очолити Львів, є смішними. Спитайте у львів’ян, що вони знають про пана Сала, і ви все зрозумієте. Це один із найодіозніших служак режиму Кучми, який перетворив міліцію в орган заробляння коштів і придушення інакомислячих. І саме він серед тих, хто довів народ до повстання під час помаранчевих подій...