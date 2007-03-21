Путін: не згадуй іноземну валюту всує...

23:27, 21 березня 2007
Суспільство
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Запові... ні, указ

Володимир Путін Президент Росії Володимир Путін своїм указом вніс зміни до загальних принципів службової поведінки державних службовців, затверджених 12 серпня 2002 р.

Як повідомляє прес-служба президента, ці принципи доповнені положенням про те, що держслужбовці повинні "утримуватися в публічних виступах, зокрема в засобах масової інформації, від визначення в іноземній валюті (умовних грошових одиницях) вартості на території Російської Федерації товарів, робіт, послуг і інших об`єктів цивільних прав, сум операцій між резидентами Російської Федерації, показників бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, розмірів державних і муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу, за винятком випадків, коли це є необхідним для точної передачі даних або передбачено законодавством Російської Федерації, міжнародними договорами (угодами), звичаями ділового обороту".

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