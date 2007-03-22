Виплати військовослужбовцям збільшать у ”день дурня”

З 1 квітня буде збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН сказав міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО у літаку, який направляється в Хмельницьку область.

«Грошове забезпечення військовослужбовців буде збільшено вже з 1 квітня», - сказав він.

Він зазначив, що відповідний проект постанови вже підготовлений Міноборони спільно з Мінпраці і соцполітики, яка буде прийнята одразу після підписання Президентом України змін до закону про держбюджет на 2007 рік.

За словами міністра проектом зазначеної постанови передбачено збільшення видатків на грошове забезпечення на 500 млн. грн. Так згідно з документом 81% - 405 млн. грн. буде спрямовано на підвищення грошового забезпечення для найбільш соціально незахищених категорій – контрактників, прапорщиків та молодших офіцерів. 19% - 95 млн. грн. буде спрямовано на підвищення грошового забезпечення старших офіцерів і генералів.

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що згідно з проектом постанови передбачені наступні параметри грошового забезпечення: контрактник – 1000 грн., прапорщик – 1200 грн., старший прапорщик – 1360 грн., лейтенант – 1580 грн., старший лейтенант 1680 грн., капітан – 1800 грн., майор – 1900 грн., підполковник – 2000 грн., полковник – 2200 грн., генерал-майор – 4600 грн., генерал-лейтенант – 5000 грн.

«Це мінімальний рівень», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, міністр зауважив, що у разі вчасного або дострокового проведення заходів по скороченню Збройних Сил на 21 тис. осіб у цьому році, що передбачено відповідним законом України, кошти, що вивільняться, будуть також спрямовані на збільшення грошового забезпечення.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що у разі збереження сьогоднішніх макроекономічних показників та утримання рівня інфляції та не зростання цін на запланованому рівні дані зміни дадуть можливість військовим реально відчути підвищення грошового забезпечення.