Ющенко не хоче, щоб Україна поспішала з ПРО, як поперед батька в пекло

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює необхідність широкої дискусії щодо розміщення систем протиракетної оборони (ПРО).

Про це він сказав в інтерв’ю агентству РІА “Новости”, текст якого розміщений на офіційному сайті Президента України.

Зокрема, відповідаючи на запитання, В.ЮЩЕНКО назвав “ненормальним” те, що у сьогоднішніх консультаціях між державами з приводу розміщення елементів ПРО Росія не бере участі.

“Ні, це ненормально. Це питання не належить тільки до позиції або думки окремих держав. Ми говоримо про глобальні процеси, які ставитимуться до тебе незалежно від того, де географічно знаходиться твоя країна”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, в цій дискусії є багато поверхів, і треба дати висловитися кожному з них. “Тому я не великий прихильник того, щоб Україна як країна поспішала приймати ПРО, як поперед батька в пекло. Це питання не на часі, і не сьогодні ми повинні давати цю відповідь”, - додав Президент.

На його думку, для підготовки цього питання потрібно врахувати не лише саму проблематику, а й дати можливість висловитися тим, за допомогою кого формується позиція з цього питання.

“На перше місце я б поставив відносини Росії й Америки. Це окреме питання, де, власне кажучи, відбувається вся стратегічна конкуренція. Це питання існує й у цьому тандемі вирішуються багато з того, що ми називаємо істотним. Другий рівень – це рівень, що належить до питання формування колективної безпеки. Регіональне питання, європейське питання”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що з кожним роком сторони, незалежно від того, яку країну вони представляють, будуть підходити до логіки формування континентальної відповіді в безпековій сфері. “Це для регіону найнадійніша політика й найпростіша відповідь, як формувати основи національної безпеки в майбутньому. Потім, мабуть, повинні висловитися й поляки, і чехи як нації, бо це питання прямої їхньої компетенції, їхнє право. Цей шлях треба пройти. Сьогодні ми перебуваємо в періоді початкових консультацій”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що для України питання полягає в тому, щоб продемонструвати своє ставлення до цієї проблеми в контексті політики національної безпеки. “Це серйозна ув`язка, серйозна відповідь із тими основами, що ми називаємо стратегічними основами формування національної безпеки. Важливо, щоб цей нюанс зрозуміли й сусіди: це суверенне право народу формувати суверенну оборонну та безпекову політику”, - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня в Міністерстві оборони України пройшли консультації українських військових та експертів з американською військовою делегацією, яку очолював директор Агентства з протиракетної оборони США генерал-лейтенант Генрі ОБЕРІНГ. Під час консультацій американська сторона ознайомила офіційних осіб української влади з планами США стосовно можливого розміщення елементів системи ПРО на території Чехії та Польщі. Вартість будівництва європейської частини системи протиракетної оборони протягом найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 млрд. Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення в неї елементів базування на морі, а також розміщення в космосі елементів стеження. США створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.

Прем`єр-міністри Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК вже підтвердили готовність розмістити на своїй території елементи системи протиракетної оборони (ПРО) США.

Водночас, проти таких планів США виступає Росія.