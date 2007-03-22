Пожежа в Чорнобильській зоні, де на 60 гектарах горіла суха трава, ліквідована.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на міністра Нестора ШУФРИЧА.

За даними прес-служби, Н.ШУФРИЧ сьогодні вранці оперативно вилетів в Чорнобильську зону, щоб проконтролювати роботи з гасіння пожежі уздовж залізничної гілки Чорнобиль-Славутич, де напередодні загорілася трава.

Спалах відбувся в кількох кілометрах від ЧАЕС, яку від вогнища спалаху розділяє річка Прип`ять. На місце НП відразу ж прибуло 60 рятувальників МНС з 10-тю одиницями спецтехніки, зазначили в МНС.

«Я не міг собі дозволити вилетіти до Криму, одержавши інформацію про те, що на території Чорнобильської зони має місце пожежа. Ми переконалися, що силами МНС пожежа ліквідована, залишилися лише маленькі осередки вогнища, які найближчим часом локалізують остаточно» - повідомив Н.ШУФРИЧ.

Крім того, міністр відзначив скоординовану роботу всіх підрозділів МНС в Чорнобильській зоні, які не дозволили розповсюдитися пожежі на більшу територію. Необхідності залучення додаткових сил і загрози для ЧАЕС не було, зазначив він.

Одразу ж після обльоту Чорнобильської зони Н.ШУФРИЧ відправився з робочою поїздкою до Криму.