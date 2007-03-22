Прогноз погоди на 23 - 27 березня

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. У західній половині часом дощі, місцями сильні дощі, в Карпатах дощ з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західній та південній частині місцями 25 м/с, у Карпатах 30-35 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у східних областях близько 0°; вдень 10-15° тепла, в західних областях та на узбережжі морів 6-11° тепла; в Карпатах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

24-25 березня - мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму та на Одещині дощі. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, 24 березня пориви 15-20 м/с (вдень місцями). Температура вночі 0-5° тепла; вдень 10-15° тепла, 24 березня у Криму 6-11° тепла.

26-27 березня - без опадів, лише у Криму місцями невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні до 6° тепла; вдень 6-12° тепла, на півдні Одещини до 15°.

У Києві та області у п’ятницю вночі часом пройде дощ, вдень місцями по області невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

24-25 березня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, 24 березня пориви 15-20 м/с (вдень місцями). Температура вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

26-27 березня - без опадів. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.