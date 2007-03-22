СБУ посилила охорону ядерних об’єктів в Україні

14:07, 22 березня 2007
Суспільство
752

Наливайченко відповів на запитання журналістів

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКОСлужба безпеки України посилила охорону ядерних об’єктів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин Наливайченко.

«Ми дуже посилили увагу щодо охорони ядерних об’єктів нашої країни», - сказав він, додавши при цьому, що така увага також приділяється нерозповсюдженню ядерних матеріалів з території нашої країни.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ у зв’язку з цим проводить, як і раніше проводила, «навчання на території таких об’єктів».

На запитання журналістів, з чим це пов’язано, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів, що це пов’язано з тим, що має бути забезпечено рівень безпеки ядерних об’єктів відповідно до українського законодавства, а також відповідно до вимог МАГАТЕ.

Крім того, він зазначив, що увага СБУ щодо безпеки вказаних об’єктів обумовлюється ще й тим, щоб усунути випадки «нехлюйства» з боку керівництва атомних електростанцій та місць, де знаходяться небезпечні радіоактивні матеріали.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що СБУ вимагатиме від керівників підприємств атомної енергетики виконання необхідних дій для забезпечення максимального рівня захисту.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter