СБУ посилила охорону ядерних об’єктів в Україні

Служба безпеки України посилила охорону ядерних об’єктів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин Наливайченко.

«Ми дуже посилили увагу щодо охорони ядерних об’єктів нашої країни», - сказав він, додавши при цьому, що така увага також приділяється нерозповсюдженню ядерних матеріалів з території нашої країни.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, СБУ у зв’язку з цим проводить, як і раніше проводила, «навчання на території таких об’єктів».

На запитання журналістів, з чим це пов’язано, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів, що це пов’язано з тим, що має бути забезпечено рівень безпеки ядерних об’єктів відповідно до українського законодавства, а також відповідно до вимог МАГАТЕ.

Крім того, він зазначив, що увага СБУ щодо безпеки вказаних об’єктів обумовлюється ще й тим, щоб усунути випадки «нехлюйства» з боку керівництва атомних електростанцій та місць, де знаходяться небезпечні радіоактивні матеріали.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що СБУ вимагатиме від керівників підприємств атомної енергетики виконання необхідних дій для забезпечення максимального рівня захисту.