Азаров сподівається, що Кінах прийшов надовго

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сподівається, що Анатолій КІНАХ прийшов до Міністерства економіки надовго.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономіки, про це М.Азаров заявив сьогодні, представляючи новоназначенного міністра економіки колективу міністерства.

«Мінекономіки в особі Анатолія КІНАХА нарешті одержить постійного керівника і постійну стратегію роботи», - зазначається в прес-релізі.

«Роль Міністерства економіки як основного генератора і провідника реформ – колосальна. Перед Анатолієм КІНАХОМ стоять величезної складності завдання, але йому вони - по плечу», - заявив М.Азаров.

Віце-прем`єр подякував Володимиру МАКУСІ за роботу на посаді міністра економіки і зазначив, що в країні назріла ситуація для проведення серйозних повномасштабних реформ у всіх сферах, і уряд серйозно налаштований на проведення реформ. «Яку галузь ні візьми, ми стикаємося з тим, що нові реалії сьогоднішнього дня, ринкова економіка вступають в суперечність із старим устроєм нашого життя», - наголосив М.Азаров.

А.Кінах у своєму виступі перед колективом Мінекономіки відзначив, що, заздалегідь вивчивши кадрову структуру міністерства, дійшов до висновку, що працюватиме з серйозним колективом професіоналів, який характеризується великим досвідом і умінням вирішувати складні завдання.

«Неконструктивному політичному популізму, - повідомляє прес-служба, - Анатолій Кирилович протиставив необхідність копіткої високопрофесійної системної праці». Стратегія ця, на думку міністра, повинна виходити з національних економічних, політичних інтересів, внутрішніх і зовнішніх пріоритетів.

Міністр визначив, що головні вимоги до співробітників міністерства - це відповідальність, дисципліна, уміння вирішувати поставлені завдання: «Це повинен бути дружний колектив, де люди підстраховують одне одного», - заявив А.Кінах.

Екс-міністр економіки В.Макуха підкреслив ключову роль міністерства в досягненні пріоритетних цілей держави, таких як вступ до Світової організації торгівлі і Європейський Союз, побажав своєму наступникові і колективу міністерства успіхів у розв’язанні завдань, поставлених нині урядом.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада призначила А.Кінаха на посаду міністра економіки України.