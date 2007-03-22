Шуфрич: Україна втратила кілометр території

Міністр з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ заявляє, що в 2005-2006 рр. під воду пішло близько кілометра території Тузли.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба МНС України.

За словами міністра, «наслідки недофінансування в 2005 році й у першій половині 2006 р. острова Тузла призвели до того, що Україна втратила близько кілометра своєї території». При цьому він додав: «І лише завдяки тому, що нинішній уряд передбачив кошти на зміцнення острова Коса Тузла в сумі 15 млн. грн. на 2006 р. і 10 млн. грн. на 2007 р., є надія, що острів буде укріплений, захищений і облаштований».

Н.ШУФРИЧ нарікає, «що ті, хто в 2004 році, переживаючи за територіальну цілісність України, готові були піти на крайні заходи, не звернули уваги на те, що в них під носом йдуть під воду гектари української території, через які, нагадаю, було стільки галасу в 2003-2004 рр., із боку, так званих «націонал-патріотів».

«Тепер, за словами Н.ШУФРИЧА, нам доведеться компенсувати те, що було упущене в 2005-2006 рр., але якщо гроші знайти ще можна, то втрачений час і втрачену територію острова Тузла вже не повернути».

Довідка УНІАН. Коса Тузла розташована в Керченській протоці впоперек акваторії. Рівень води в протоці постійно коливається, тому розміри коси не постійні. Її довжина становить від 6,5 до 7,0 км, ширина – близько 500 м. На острові розташовані пансіонати Керченського торгового порту й риболовецького комбінату, інфраструктура прикордонної охорони.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво греблі в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до українського острова Тузла. Уряд України розцінив будівництво греблі як посягання на суверенітет держави.

Будівництво греблі було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

Внаслідок цих дій на острові Коса Тузла склалася надзвичайна ситуація, пов`язана з інтенсивними процесами розмиву території й деформацією південно-східного краю острова.