„Руки геть від Луценка”

У Тернополі представники громадянської партії “Пора”, громадської організації “Антикримінальний вибір” та громадянського руху “Народна самооборона” провели пікетування обласної прокуратури з вимогою не допустити продовження політичних репресій проти лідерів громадянських рухів та політичних партій, що стоять на захисті прав та свобод громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали прапори плакати з написами: “Ні політичним репресіям!”, “Захистимо демократію в Україні”, “Совєти - 1933, антикризовики - 1997?”, “Хто виконує команду “ФАС”.

Член політради тернопільської обласної “Пори”, депутат міськради Григорій БУРБЕЗА зауважив, що у порушенні кримінальної справи проти лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА проглядається упередженість, політична заангажованість та політичний тиск, що ставить під сумнів репутацію прокуратури. “Подібні дії з боку силових структур мали місце у 2004 році стосовно активістів “Пори”, і тоді це привело до радикалізації громадянських настроїв та, в кінцевому підсумку, до відкритого масового руху на захист громадянських та виборчих прав українців, відомого як „Помаранчева революція”, – нагадав Г.БУРБЕЗА, читаючи відкрите звернення до генпрокурора України та обласного прокурора.

У зверненні учасники акції вимагають від прокуратури, міліції та інших силових структур недопущення втягування правоохоронних органів у політичні процеси та припинити політичні репресії проти громадян України, “які реалізують свої конституційні права на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації, свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань”.

Координатор громадянського руху ”Народної самооборони” Олександр СМИК у свою чергу заявив, що “нинішні події свідчать про повернення кучмівського режиму, який тепер називається по-іншому, але методи застосовує все ті ж”

Депутати міської ради від партії “Пора” передали звернення обласному та Генеральному прокурору, і заявили, що на черговій сесії міської ради обов’язково ініціюватимуть розгляд цього питання.

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Близько двадцяти активістів Громадського руху «Народна самооборона» у Чернівцях провели під стінами обласної прокуратури пікет під гаслами «Ні -політичним репресіям», „Руки геть від Луценка!”.

Як передає кореспондент УНІАН, їх підтримали колеги з місцевих організацій «Нашої України» та партії «Вперед, Україно!».

Пікетувальники протестували проти дій Генпрокуратури, яка, на їхню думку, сфабрикувала кримінальну справу проти лідера «Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА з метою перешкодити зростанню популярності очолюваного ним громадянського руху серед населення.

Координатор «Народної самооборони» у Чернівецькій області Віталій БРУНЕВИЧ оголосив заяву до правоохоронців Буковини із закликом залишатися неупередженими і чесними представниками правосуддя, закону та порядку, „не піддаватися на провокації окремих політичних сил”, “бути служителями Феміди, а не виконавцями політичних замовлень”, а також забезпечити дотримання конституційних прав людини.

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Представники Рівненських обласних організацій «Народної самооборони», «Антикримінального вибору» та партії «Вперед, Україно!» вже другий день пікетують прокуратуру області, висловлюючи протест проти проведення обшуку у квартирі лідера Громадського руху «Народна самооборона”, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку пікетувальників, такими діями влада та правоохоронні органи України розпочали наступ на свободу слова.

Вчора у пікетуванні взяли участь майже 30 осіб. З учасниками акції вийшла поспілкуватися лише прес-секретар обласної прокуратури Світлана СИРОТА, яка від імені прокурора області Олексія БАГАНЦЯ заявила, що прокуратура ніколи не виконувала політичних замовлень.

Вона попросила пікетувальників поводитися так, щоб не заважати працівникам прокуратури виконувати свої службові обов’язки.

Після майже годинного пікету акцію було припинено, однак її учасники повідомили, що повернуться сюди знову, бо започатковують безстрокове пікетування. За словами лідера обласної організації «Антикримінального вибору» Сергія ШТУРХЕЦЬКОГО, це буде «вільний майдан у майже вільній країні».

Сьогодні, 22 березня, пікетувальники знову прийшли під стіни облпрокуратури з аналогічними гаслами.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня Генеральна прокуратура порушила щодо Ю.ЛУЦЕНКА кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу, а саме ч.3 ст.364 – зловживання владою і ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження із зброєю і боєприпасами).

20 березня вранці слідчі Генпрокуратури сім годин проводили обшук у квартирі Ю.ЛУЦЕНКА. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що обшук пов`язаний із розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом зловживання Ю.ЛУЦЕНКОМ службовим становищем. Він додав, що «там є питання, пов’язані зі зброєю та меблями».