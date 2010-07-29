ДТП у Севастополі: постраждали 9 пасажирів мікроавтобуса

У Севастополі в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 9 пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора на 7 км автодороги Севастополь-Інкерман.

Водій мікроавтобуса “Mercedes-Benz”, рухаючись у напрямку Севастополя, не врахував дорожню обстановку та скоїв зіткнення з автобусом “MAN”, що зупинився попереду в крайній правій смузі.

Постраждалих пасажирів мікроавтобуса “Mercedes” з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні Севастополя.

Загалом в Українi впродовж минулої доби сталося 645 ДТП, в яких 16 осіб загинули, 141 особа - постраждала. У тому числi 6 ДТП скоєно з вини водiїв у нетверезому станi.