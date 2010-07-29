Прокуратура «вивезла» з київської набережної ще один ресторан

З набережної Дніпра прибрали один з найвідоміших у Києві нічних клубів «River Palace». Міліція, зокрема бійці «Беркута», і прокуратура, прибули на місце сьогодні близько 8 ранку. Всіх співробітників ресторану, близько десятка людей, без особливих роз`яснень вивели на вулицю. Двох працівників, які відмовилися виходити добровільно, затримали, повідомляє "Сегодня".

Щоб забрати з набережної ресторан, співробітники прокуратури намагалися його відшвартувати, але місток, який пов`язував споруду з берегом і фактично був частиною споруди, тріснув і зламався. Скло і уламки валяються прямо на причалі. Дирекція ресторану не раз заявляла, що ця споруда не пристосована плавати, тому під час буксирування може затонути, але вона успішно пережила транспортування.

Сьогоднішній інцидент дирекція «River Palace» поки не коментує.

Нагадаємо, Міністерство транспорту вимагає, щоб власники ресторанів і готелів, які знаходяться на воді, укладали договори на оренду безпосередньо з ним і вважає, що зараз дебаркадери руйнують набережну: причал тріскається, а під днищами суден збирається мул і сміття, яке забруднює воду.

Власники ресторанів запевняють, що вони стоять законно, а при відплитті їм нібито доведеться зруйнувати всі споруди.

Крім того, претензії є у СЕС: «Там маса порушень. Незрозуміло, куди виходить водостік і каналізація», — сказав нам начальник відділу Сергій Тимошенко. Правда, ресторатори говорять, що вони нібито підключені до загальної каналізації, але яким чином (адже каналізаційні труби в Дніпрі не проведені), відповісти точно не можуть.

Нагадаємо, за пару тижнів до «River Palace» з причалу прибрали ресторан «Муракамі». Міліція і транспортна прокуратура відбуксирували його до Рибальського острова.