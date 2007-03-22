Київські евакуатори працюють в очікуванні нового суду

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що робота евакуаторів у столиці є законною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це вона сказала у зв’язку з появою у деяких ЗМІ інформації про нібито незаконну дію евакуаторів.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, КМДА оскаржила рішення Шевченківського районного суду Києва, який 6 березня 2007 року визнав роботу евакуаторів у місті незаконною. “Згідно з чинним законодавством України, КМДА мала право на оскарження цього рішення протягом 10 днів в Апеляційному суді, що й було зроблено”, - сказала вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що Апеляційний суд призначив розгляд цієї справи на 18 квітня цього року. “Отже, рішення Шевченківського суду не може вступити в дію до закінчення розгляду цієї справи і прийняття рішення по ній Апеляційним судом. А тому робота евакуаторів є законною», - наголосила заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2005 р. було підписано розпорядження КМДА №1996 «Про заходи з впорядкування відстою транспортних засобів на проїжджих частинах вулиць міста Києва», яке передбачало і блокування коліс, і евакуацію автомобілів, припаркованих в недозволених для цього місцях.