Стабільність на ринках США і Європи знизила ціни на золото

Нинішня стабільність на ринках США і Європи знизила підтримку ціни на золото.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Владимир СКИДАН.

Він наголосив, що вартість золота в липні знизилася на 6,7% і продемонструвала найрізкіше місячне падіння в 2010 році. При цьому в травні і червні ціни на золото зросли до рекордних максимумів на тлі побоювань, пов`язаних з кризою суверенного боргу в єврозоні і уповільненням відновлення економіки. Дорогоцінні метали іноді купуються як інструмент хеджування від невизначеності або інфляції, оскільки вважається, що вони краще зберігають свою вартість в періоди економічної нестабільності порівняно з іншими активами, зазначив експерт.

За словами В.СКИДАНА, у середині цього тижня золото знайшло деяку підтримку за рахунок покупців, які прагнули придбати його за нижчою після максимумів липня ціною. Також спостерігалися деякі ознаки фізичного попиту. Проте відносна стабільність цін на золото не вказує на новий висхідний тренд.

На думку експерта, найближчим часом додаткову підтримку золоту може надати скорочення його виробництва в Росії в першому півріччі 2010 року. Причиною такого падіння випуску є нижчий вміст металу в руді. Тому поточне зниження цін на золото, швидше за все, має короткостроковий характер.