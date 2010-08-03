НБУ хоче знати, скільки міліція забрала документів з банківською таємницею

Національний банк України просить комерційні банки надати інформацію щодо фактів розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних органів за 2009 рік і за перше півріччя 2010 року.

Про це йдеться у телеграмі НБУ 48-104/1462-13211, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, до 10 серпня п.р. Нацбанк просить надати інформацію: про кількість обшуків і виїмок документів з інформацією, яка становить банківську таємницю, проведених правоохоронними органами в банках; про кількість одержаних банками письмових вимог правоохоронних органів про надання банками інформації, яка містить банківську таємницю; про кількість випадків, коли банки відмовили правоохоронним органам у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, і вказати причину відмов.

За даними НБУ, ця інформація буде використана у звіті-прогресі за наслідками ІІІ раунду оцінки ефективності функціонування системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму в Україні, проведеного експертами Спеціального комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням коштів (Moneyval).

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація боротьби з відмиванням нелегальних доходів FATF у своїй заяві від 25 червня 2010 року відзначила, що в Україні, Туреччині, Греції, Азербайджані, Таїланді, Сирії та ряді інших країнах залишаються деякі стратегічні недоліки у сфері протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму.