Міністр освіти розповість про особливості вступної кампанії у 2007 році

26 березня о 10-30 відбудеться прес-конференція міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка. Теми: абітурієнт – 2007: особливості вступної кампанії у 2007 році; громадський контроль за ходом вступних випробувань і зарахувань до ВНЗ; відповідальність ректорів за дотримання норм діючого законодавства; незалежне тестування, готовність до роботи центрів незалежного тестування. Дворівнева освіта – європейський вибір України: бакалавр, магістр – два ступені вищої освіти; мобільність бакалавра у виборі магістерської підготовки; фахові іспити до магістратури – необхідна умова конкурсного відбору та забезпечення якості освіти (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16). Телефони: 236-60-20, 486-25-21.