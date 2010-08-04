Держава повинна контролювати рентабельність хліба

Держава повинна жорстко контролювати рентабельність виробників хліба залежно від його сорту, і обмежити некомпетентне втручання місцевої влади в ціноутворення на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив керівник експертної комісії з питань АПК партії "Сильна Україна" Владислав АТРОШЕНКО.

"Необхідно змінити постанову уряду від 1996 року, де місцевій владі надаються безконтрольні повноваження втручатися у регулювання ціни на хліб, і забезпечити контроль держави в контексті регулювання рентабельності пекарів", - сказав він.

Експерт також зазначив, що для врегулювання ситуації на ринку зерна в цілому держава повинна займати більш чітку і активну позицію. Зокрема, закупівлі до Аграрного фонду і держрезерву необхідно проводити, коли ціна мінімальна, з тим, щоб, дочекавшись сприятливих умов, продати зерно з прибутком для бюджету.

Крім того, зазначив В.АТРОШЕНКО, в умовах зростання цін на зерно існує небезпека подорожчання хліба. У такій ситуації держава повинна захистити малозабезпечених громадян.

"Держава повинна враховувати інтереси соціально незахищених верств населення. Для вирішення цього питання доцільно передбачити цільові дотації малозабезпеченим для придбання продуктів харчування", - підкреслив експерт.