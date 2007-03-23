Через наближення шторму рятувальники просять пильнувати дітей, водіїв і рибалок

В Україні через негоду станом на 19.00 вже знеструмлено 1038 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, прес-служба МНС просить населення областей, в яких погіршилися погодні умови, бути особливо обережними під час дорожнього руху, утриматися від риболовлі і без нагальної потреби не виходити з дому, а батькам - нікуди не відпускати дітей без супроводу дорослих.