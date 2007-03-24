Київ. 24 березня. УНІАН. В ніч на неділю, 25 березня, Україна переходить на літній час - стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед.

Перехід на "літній" час здійснюється в останню неділю березня, а на "зимове" - в останню неділю жовтня (стрілки годинника переводяться на годину назад). Таким чином, термін дії "літнього" часу цього року продовжиться до 28 жовтня.

Системою переходу на “літній” час користуються понад 110 країн світу. Вперше годинникову стрілку було переведено у Великій Британії в 1908 році, після чого багато країн наслідували цей приклад.