Погода на завтра: прохолоди синоптики не обіцяють

5 серпня на більшій частині території України утримається суха спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень сильна спека з температурою 35-39° буде у східних областях. У Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях очікується 40-42°; температура вночі 18-23°, на узбережжі морів до 26°. Лише в західних областях можливі короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с, у Карпатах місцями сильні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, в горах 18-23°. Вітер в Україні східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області утримається суха погода і сильна спека з температурою вдень 35-38°, вночі 18-23°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У м. Києві температура вдень 35-37°, вночі 21-23°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

4 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 27-30°, в Дніпрі біля Києва 26°.