Нафтогазу затвердили дірку в 10 мільярдів
Фінплан НАКу прийнято за основу
|Євген БАКУЛІН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген ВАКУЛІН.
«Фінплан прийнято за основу. Є незначні зауваження, які буде усунуто до наступного засідання уряду», - сказав він.
Він також дав зрозуміти, що дефіцит, що закладається в проект фінплану, буде менше 10 млрд. грн.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня Юрій БОЙКО на засіданні Кабінету міністрів заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік з дефіцитом не більш як 1% ВВП.
Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.