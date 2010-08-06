Росія 10 років постачатиме уран до Південної Африки
01:14, 06 серпня 2010Суспільство
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Підписано контракт
Російський державний "Техснабекспорт" підписав 10-річний контракт з південноафриканською компанією Eskom на постачання збагаченого урану, повідомляє Бі-Бі-Сі.
За словами голови "Росатому" Сергія Кириєнка, Росія постачатиме ПАР більше 45% збагаченого урану від усього потрібного країні об`єму.
Компанії підписали контракт після переговорів президентів Росії і ПАР.
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