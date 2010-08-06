Україна і Японія домовилися будувати міст через Південний Буг

Між українською і японською сторонами досягнуто домовленість про початок реалізації масштабного проекту мостового переходу через річку Південний Буг у м. Миколаєві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, 3 серпня у Києві відбулася зустріч, в якій брали участь перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації, представники японської місії «Джі-Ай-Сі-Ей», а також представники «Укравтодору», Міністерства закордонних справ України, Мінприроди, Мінфіну, Мінтрансзв’язку, підприємств «Київсоюзшляхпроект» і «Укрдіпродор».

Під час зустрічі було розглянуто питання будівництва мостового переходу через Південний Буг, який входить у міжнародну автомобільну трасу М-14 Одеса – Мелітополь - Новоазовськ, що проходить уздовж узбережжя Азовського і Чорного морів. Ця траса є також складовою частиною двох транзитних міжнародних коридорів: Євро-Азіатського (Рені – Ізмаїл – Одеса – Миколаїв – Мелітополь – Новоазовськ до Таганрога) і Чорноморської автодороги (Одеса – Миколаїв – Херсон – Керч).

Реалізувати проект передбачається за рахунок програми уряду Японії «Офіційна допомога розвитку», згідно із Законом України «Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави в 2002-2010 роках», а також відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України.

Орієнтовна вартість проекту становить 540 млн. доларів США. Кредитування здійснюється японською стороною за ставкою приблизно 1,4% терміном на 25 років з пільговим періодом у 5-7 років. Замовником будівництва виступає держпідприємство «Укравтодор».

Як пояснили у прес-служби Миколаївської ОДА, з жовтня нинішнього року і до липня 2011 року представники місії «Джі-Ай-Сі-Ей» проводитимуть дослідження і опитування фахівців щодо доцільності спорудження мосту. У разі, якщо висновки експертизи будуть позитивними, будівельні роботи можуть розпочатися у першому півріччі 2012 року.