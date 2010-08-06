Троє працівників загинули на підприємстві у Прилуках

У Чернігівській області на комунальному підприємстві загинули троє працівників.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної держадміністрації.

Надзвичайна ситуація сталася у м. Прилуки у приймальному відділенні каналізаційно-насосної станції № 2 КП "Прилукитепловодопостачання". Під час проведення робіт загинули троє працівників 1986, 1979 та 1966 років народження. Ще одну особу травмовано. Працівника 1954 року народження у тяжкому стані доставлено до реанімаційного відділення Прилуцької центральної міської лікарні.

На місці працюють правоохоронні органи.