Через спеку киянам заборонять фейєрверки

Київська обласна державна адміністрація має намір заборонити продаж та використання феєрверків під час спеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Будуть видані приписи щодо продажу. Для чого продавати, якщо буде мінімум на 2 тижні заборона використання феєрверків», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що це питання обговорювалось вчора в Криму на екстреному засіданні Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації в Україні у зв’язку зі спекотною погодою.

Були прийняті рекомендації РНБО щодо заборони використання феєрверків.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, заборона на використання феєрверків буде оформлена як рішенням РНБО, так і розпорядженням губернатора Київської області. «Моє розпорядження вийде вже сьогодні. Зараз буквально за годину ми доопрацюємо рішення нашої комісії з надзвичайних ситуацій, де буде чітко сформульована заборона проведення таких заходів», - зазначив губернатор.